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В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 6%

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2023. В Свердловской области за неделю с 18 по 24 сентября зафиксировано 39 тыс. 209 случаев ОРВИ. Это на 6% ниже показателя прошлой недели, но на 4% выше среднего многолетнего уровня, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

В Екатеринбурге за неделю зарегистрирован 18 тыс. 621 случай заражения ОРВИ. Это на 2,8% выше уровня прошлой недели и на 3,3% — средних многолетних значений.

Отмечается, что 64% из числа заболевших составляют дети.
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