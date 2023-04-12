В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 13%

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2023. В Свердловской области за неделю 28 августа по 3 сентября зафиксировано 14 тыс. 295 случаев ОРВИ. Это на 12,9% выше показателя прошлой недели, но ниже среднего многолетнего уровня на 23,2%, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.



В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 7 тыс. 328 случаев заражения ОРВИ. Это на 18,2% выше уровня прошлой недели и на 21,4% ниже средних многолетних значений.



Отмечается, что 55% из числа заболевших составляют дети.