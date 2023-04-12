УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:25

В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 13%

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2023. В Свердловской области за неделю 28 августа по 3 сентября зафиксировано 14 тыс. 295 случаев ОРВИ. Это на 12,9% выше показателя прошлой недели, но ниже среднего многолетнего уровня на 23,2%, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 7 тыс. 328 случаев заражения ОРВИ. Это на 18,2% выше уровня прошлой недели и на 21,4% ниже средних многолетних значений.

Отмечается, что 55% из числа заболевших составляют дети.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
12.04.2023 В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 4%

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2023. В Свердловской области за неделю c 3 по 9 апреля зафиксировано 23 тыс. 019 случаев ...

05.04.2023 В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 12%

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2023. В Свердловской области за неделю c 27 марта по 2 апреля зафиксировано 22 тыс. 222 ...

28.03.2023 В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 11%

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2023. В Свердловской области за неделю с 20 по 26 марта зафиксировано 25 тыс. 327 случаев ...

20.03.2023 В Свердловской области за неделю заболеваемость ОРВИ стала на 7,6% ниже среднего многолетнего уровня

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2023. В Свердловской области за неделю с 13 по 19 марта зафиксировано 28 тыс. 457 случаев ...

14.03.2023 В Свердловской области за неделю на 20,5% снизилось число новых случаев заражения ОРВИ

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. В Свердловской области за неделю с 6 по 12 марта зафиксировано 26 тыс. 116 случаев ...

Популярные новости
11.08.2023В Екатеринбурге 15 августа на площади 1905 года саксофонист Игорь Бутман даст бесплатный концерт для всех горожан07.08.2023Игорь Ощепков: Изменения маршрутов позволят увеличить плотность движения на магистральных маршрутах города22.08.2023В Свердловскую область поступит 115 млн рублей на развитие системы обращения с ТКО11.08.2023Праздничный лук16.08.2023Валентина Савенкова о последствиях повышения ключевой ставки для россиян
Архив новостей
Сентябрь 2023 (84)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18