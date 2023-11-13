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13.11.2023

В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 16%

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2023. В Свердловской области за неделю с 6 по 12 ноября зафиксировано 27 тыс. 396 случаев ОРВИ. Это на 16% больше показателя прошлой недели, но на 9% ниже среднего многолетнего уровня, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 13 тыс. 660 случаев заражения ОРВИ. Это на 12,7% больше уровня прошлой недели, но на 6% ниже средних многолетних значений.

Отмечается, что 60% из числа заболевших в регионе составляют дети.
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