В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 16%

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2023. В Свердловской области за неделю с 6 по 12 ноября зафиксировано 27 тыс. 396 случаев ОРВИ. Это на 16% больше показателя прошлой недели, но на 9% ниже среднего многолетнего уровня, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.



В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 13 тыс. 660 случаев заражения ОРВИ. Это на 12,7% больше уровня прошлой недели, но на 6% ниже средних многолетних значений.



Отмечается, что 60% из числа заболевших в регионе составляют дети.