В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 16%

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2023. В Свердловской области за неделю с 9 по 15 октября зафиксировано 29 тыс. 833 случая ...09.10.2023 В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 13%
УрБК, Екатеринбург, 09.10.2023. В Свердловской области за неделю со 2 по 8 октября зафиксировано 27 тыс. 093 случая ...02.10.2023 В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 20%
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2023. В Свердловской области за неделю с 24 сентября по 1 октября зафиксировано 31,3 тыс. ...26.09.2023 В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 6%
УрБК, Екатеринбург, 26.09.2023. В Свердловской области за неделю с 18 по 24 сентября зафиксировано 39 тыс. 209 случаев ...05.09.2023 В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 13%
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2023. В Свердловской области за неделю с 28 августа по 3 сентября зафиксировано 14 тыс. 295 ...