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В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 8%

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2023. В Свердловской области за неделю с 9 по 15 октября зафиксировано 29 тыс. 833 случая ОРВИ. Это на 8,1% больше показателя прошлой недели, но на 4% ниже среднего многолетнего уровня, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 17 тыс. 089 случаев заражения ОРВИ. Это на 24,9% больше уровня прошлой недели и на 11,5% — средних многолетних значений.

При этом в Екатеринбурге также зафиксирована заболеваемость выше среднеобластного показателя в 1,5 раза и более.

Отмечается, что 56% из числа заболевших в регионе составляют дети.
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