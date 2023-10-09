В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 8%

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2023. В Свердловской области за неделю с 9 по 15 октября зафиксировано 29 тыс. 833 случая ОРВИ. Это на 8,1% больше показателя прошлой недели, но на 4% ниже среднего многолетнего уровня, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.



В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 17 тыс. 089 случаев заражения ОРВИ. Это на 24,9% больше уровня прошлой недели и на 11,5% — средних многолетних значений.



При этом в Екатеринбурге также зафиксирована заболеваемость выше среднеобластного показателя в 1,5 раза и более.



Отмечается, что 56% из числа заболевших в регионе составляют дети.