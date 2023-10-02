В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 13%

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2023. В Свердловской области за неделю с 24 сентября по 1 октября зафиксировано 31,3 тыс. ...26.09.2023 В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 6%
УрБК, Екатеринбург, 26.09.2023. В Свердловской области за неделю с 18 по 24 сентября зафиксировано 39 тыс. 209 случаев ...05.09.2023 В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 13%
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2023. В Свердловской области за неделю с 28 августа по 3 сентября зафиксировано 14 тыс. 295 ...05.04.2023 В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 12%
УрБК, Екатеринбург, 05.04.2023. В Свердловской области за неделю c 27 марта по 2 апреля зафиксировано 22 тыс. 222 ...28.03.2023 В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 11%
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2023. В Свердловской области за неделю с 20 по 26 марта зафиксировано 25 тыс. 327 случаев ...