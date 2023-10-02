В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 13%

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2023. В Свердловской области за неделю со 2 по 8 октября зафиксировано 27 тыс. 093 случая ОРВИ. Это на 13,6% ниже показателя прошлой недели и на 13,9% — среднего многолетнего уровня, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.



В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 13 тыс. 180 случаев заражения ОРВИ. Это на 9,9% меньше уровня прошлой недели и на 7,3% — средних многолетних значений.



Отмечается, что 61% из числа заболевших составляют дети.