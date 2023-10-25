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25.10.2023

В Свердловской области возобновила работу горячая линия Роспотребнадзора по профилактике ОРВИ и гриппа

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2023. В Свердловской области снова заработала горячая линия по профилактике ОРВИ и гриппа. На вопросы граждан будут отвечать специалисты Управления Роспотребнадзора на Среднем Урале и регионального ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии».

«С 25 октября по 10 ноября 2023 года специалисты будут консультировать граждан о том, какие меры необходимо предпринять при первых признаках недомогания, расскажут, где можно сделать прививку от гриппа и как правильно подготовиться к вакцинации, а также ответят на другие вопросы в рамках тематики. Также сотрудники напомнят о неспецифических мерах профилактики ОРВИ и гриппа», — говорится в сообщении на сайте свердловского Роспотребнадзора.

Позвонить на горячую линию можно в будние дни с 09.00 до 17.00 по телефону (343) 362-87-15.

Напомним, за период с 16 по 22 октября в Свердловской области было выявлено 27,5 тыс. случаев заболеваемости ОРВИ, из них 64% — дети. Это на 7,6% меньше, чем неделей ранее, и на 12,7% ниже среднего многолетнего уровня.
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