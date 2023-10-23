В Свердловской области на 7,6% снизились темпы распространения ОРВИ

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2023. В Свердловской области за период с 16 по 22 октября выявлено 27,5 тыс. случаев заболеваемости ОРВИ, из них 64% — дети. Это на 7,6% меньше, чем неделей ранее, и на 12,7% ниже среднего многолетнего уровня, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.



В Екатеринбурге за календарную неделю зарегистрировано 14 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что ниже уровня предыдущей недели на 17,8% и ниже среднего многолетнего уровня на 10,8%.