В Свердловской области на 7,6% снизились темпы распространения ОРВИ

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2023. В Свердловской области за прошедшую неделю выявлено 32 тыс. 845 случаев заболевания ...23.01.2023 Заболеваемость ОРВИ на Среднем Урале за неделю снизилась на 6%
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. В Свердловской области с 16 по 22 января выявлен 32 тыс. 841 случай заболевания ОРВИ, ...07.11.2022 Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области на 2,1% превышает средний многолетний уровень
УрБК, Екатеринбург, 07.11.2022. В Свердловской области с 31 октября по 6 ноября зарегистрировано 23 тыс. 790 случаев ...01.11.2022 Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области на 4,7% превышает средний многолетний уровень
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2022. В Свердловской области с 24 по 30 октября зарегистрировано 29 тыс. 389 случаев ОРВИ, ...17.10.2022 Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области на 9,5% превышает средний многолетний уровень
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2022. В Свердловской области с 10 по 16 октября зарегистрировано 32 тыс. 479 случаев ОРВИ, ...