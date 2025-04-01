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Вчера, 09:44

Уровень заболеваемости ОРВИ в Свердловской области за неделю не изменился

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2025. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями на Среднем Урале в период с 31 марта по 6 апреля 2025 года осталась на прежнем уровне по сравнению с предыдущей неделей, сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

При этом заболеваемость остается выше среднего многолетнего уровня на 59,7%.

Всего в регионе было зарегистрировано 36,2 тыс. случаев заболевания ОРВИ, более половины (51,5%) заболевших — дети.

Заболеваемость выше среднеобластного уровня отмечают в Кировграде, ЗАТО Свободный, Староуткинске и Сухом Логе.

По оценке специалистов, в регионе доминирует вирус гриппа, также обнаружены сезонные коронавирусы и риновирусы, РС-вирусы, аденовирусы и другие.

В Екатеринбурге за этот период зарегистрировано 16,2 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что на 1,2% ниже показателя предыдущей недели. В городе уровень заболеваемости также регистрируется выше среднего многолетнего уровня на 47,6%.

Управление Роспотребнадзора оценивает ситуацию как контролируемую. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.
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