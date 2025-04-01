Уровень заболеваемости ОРВИ в Свердловской области за неделю не изменился

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2025. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями на Среднем Урале в период с 24 по 30 ...26.03.2025 Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю снизилась на 14%
УрБК, Екатеринбург, 26.03.2025. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями на Среднем Урале в период с 17 по 23 ...18.03.2025 Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю выросла на 14%
УрБК, Екатеринбург, 18.03.2025. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями на Среднем Урале в период с 10 по 16 ...06.03.2025 Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю выросла на 16%
УрБК, Екатеринбург, 06.03.2025. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями на Среднем Урале в период с 24 февраля ...17.09.2024 В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 44%
УрБК, Екатеринбург, 17.09.2024. В Свердловской области с 9 по 15 сентября зарегистрировано 32,9 тыс. случаев ...