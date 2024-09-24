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В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за прошлую неделю сократилась на 4,5%

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2024. В Свердловской области с 23 по 29 сентября зарегистрировано 36,7 тыс. случаев острых респираторных заболеваний (ОРВИ).

Это меньше показателей прошлой недели на 4,5% и на 6,5% выше среднего многолетнего уровня. 59,4% заболевших — дети, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 17 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что ниже уровня прошлой недели на 3,5% и соответствует среднему многолетнему уровню.

Заболеваемость выше среднеобластного уровня — в Сысерти, Тугулыме, Кировграде, Сухом Логе и Арамиле.

Среди инфекций доминирует риновирус, при этом выделены аденовирусы, боковирусы, вирусы SARS-CoV-2 и парагриппа.

Напомним, что с 1 октября в Свердловской области начала работу горячая линия по профилактике по профилактике гриппа и ОРВИ.
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