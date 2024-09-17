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В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 16%

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2024. В Свердловской области с 16 по 22 сентября зарегистрировано 38 тыс. случаев заболевания острыми респираторными инфекциями (ОРВИ), что на 16,2% выше показателя предыдущей недели, но на 4,4% ниже среднего многолетнего значения. В структуре заболеваемости 62,1% составляют дети, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 17,7 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что выше показателя прошлой недели на 14,4% и ниже среднего многолетнего уровня на 8,8%.

Заболеваемость выше среднеобластного уровня наблюдается в пос. Уральском, Тугулыме, Каменске-Уральском и Каменском районе, ЗАТО Свободный, Верхней Туре.

Среди возбудителей ОРВИ доминирует риновирус. Также выявлены вирусы SARS-CoV-2, парагриппа, боковирусы, аденовирусы и другие.
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