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В Свердловской области выявлено 533 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 533 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 1 октября 2021 года федеральный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 139 тыс. 462 человека.

Также за сутки в области зарегистрировано 40 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 6 тыс. 330. За сутки из больниц выписан 481 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 128 тыс. 497 человек.

В России за минувшие сутки было выявлено 24 тыс. 522 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 7 млн 535 тыс. 548 человек. За сутки зафиксировано 887 летальных случаев (всего 208 тыс. 142), выздоровели 19 тыс. 955 человек (всего 6 млн 692 тыс. 722).

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