В Свердловской области выявлено 124 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 124 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 27 апреля 2023 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 589 тыс. 743 человека.



Также за сутки в области не зарегистрировано летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 941. За сутки из больниц выписано 210 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровел 576 тыс. 331 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 6 тыс. 503 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 22 млн 833 тыс. 330 человек. За сутки зафиксировано 33 летальных случая (всего 398 тыс. 208), выздоровели 7 тыс. 213 человек (всего 22 млн 229 тыс. 208).