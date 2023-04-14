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В Свердловской области выявлено 128 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 128 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 26 апреля 2023 года федеральный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 589 тыс. 619 человек.

Также за сутки в области не зарегистрировано летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 941. За сутки из больниц выписано 132 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровел 576 тыс. 121 человек.

В России за минувшие сутки было выявлено 6 тыс. 012 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 22 млн 826 тыс. 827 человек. За сутки зафиксировано 33 летальных случая (всего 398 тыс. 175), выздоровели 7 тыс. 582 человека (всего 22 млн 221 тыс. 995).

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