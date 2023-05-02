В Свердловской области выявлено 57 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 3 мая 2023 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 590 тыс. 222 человека.



Также за сутки в области не зарегистрировано летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 941. За сутки из больниц выписано 64 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 576 тыс. 839 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 3 тыс. 214 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 22 млн 862 тыс. 069 человек. За сутки зафиксировано 33 летальных случая (всего 398 тыс. 399), выздоровели 6 тыс. 549 человек (всего 22 млн 265 тыс. 627).