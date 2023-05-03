В Свердловской области выявлено 60 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 60 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 4 мая 2023 года федеральный оперштаб.
Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 590 тыс. 282 человека.
Также за сутки в области не зарегистрировано летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 941. За сутки из больниц выписано 137 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 576 тыс. 976 человек.
В России за минувшие сутки было выявлено 4 тыс. 273 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 22 млн 866 тыс. 342 человека. За сутки зафиксировано 32 летальных случая (всего 398 тыс. 431), выздоровели 7 тыс. 482 человека (всего 22 млн 273 тыс. 109).
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