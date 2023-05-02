В Свердловской области выявлено 59 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 59 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 5 мая 2023 года федеральный оперштаб.
Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 590 тыс. 341 человек.
Также за сутки в области не зарегистрировано летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 941. За сутки из больниц выписано 114 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 577 тыс. 090 человек.
В России за минувшие сутки было выявлено 4 тыс. 215 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 22 млн 870 тыс. 557 человек. За сутки зафиксировано 32 летальных случая (всего 398 тыс. 463), выздоровели 6 тыс. 667 человек (всего 22 млн 279 тыс. 776).
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