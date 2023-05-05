В Свердловской области выявлено 48 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 10.05.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 48 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 10 мая 2023 года федеральный оперштаб.
Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 590 тыс. 601 человек.
Также за сутки в области не зарегистрировано летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 941. За сутки из больниц выписано 47 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровел 577 тыс. 451 человек.
В России за минувшие сутки было выявлено 2 тыс. 405 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 22 млн 886 тыс. 898 человек. За сутки зафиксировано 24 летальных случая (всего 398 тыс. 602), выздоровели 3 тыс. 278 человек (всего 22 млн 301 тыс. 223).
Отметим, что в конце прошлой недели глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил о завершении пандемии коронавируса в мире.
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