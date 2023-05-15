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15.05.2023

В Свердловской области выявлено 50 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 15 мая 2023 года федеральный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 590 тыс. 871 человек.

Также за сутки в области не зарегистрировано летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 941. За сутки из больниц выписано 53 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровело 577 тыс. 811 человек.

В России за минувшие сутки было выявлено 2 тыс. 379 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 22 млн 900 тыс. 755 человек. За сутки зафиксировано 26 летальных случаев (всего 398 тыс. 736), выздоровели 2 тыс. 902 человека (всего 22 млн 323 тыс. 212).

Отметим, что ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил о завершении пандемии коронавируса в мире.

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