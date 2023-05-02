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В Свердловской области выявлено 55 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 55 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 11 мая 2023 года федеральный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 590 тыс. 656 человек.

Также за сутки в области не зарегистрировано летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 941. За сутки из больниц выписано 39 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровело 577 тыс. 490 человек.

В России за минувшие сутки было выявлено 2 тыс. 344 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 22 млн 889 тыс. 242 человека. За сутки зафиксировано 28 летальных случаев (всего 398 тыс. 630), выздоровели 4 тыс. 985 человек (всего 22 млн 306 тыс. 208).

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