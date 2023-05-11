В Свердловской области выявлено 58 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 58 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 12 мая 2023 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 590 тыс. 714 человек.



Также за сутки в области не зарегистрировано летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 941. За сутки из больниц выписано 86 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровело 577 тыс. 576 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 3 тыс. 111 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 22 млн 892 тыс. 353 человека. За сутки зафиксировано 28 летальных случаев (всего 398 тыс. 658), выздоровели 5 тыс. 587 человек (всего 22 млн 311 тыс. 795).



Отметим, что ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил о завершении пандемии коронавируса в мире.