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В Свердловской области выявлено 50 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 2 мая 2023 года федеральный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 590 тыс. 165 человек.

Также за сутки в области не зарегистрировано летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 941. За сутки из больниц выписано 56 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 576 тыс. 775 человек.

В России за минувшие сутки было выявлено 3 тыс. 404 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 22 млн 858 тыс. 855 человек. За сутки зафиксировано 30 летальных случаев (всего 398 тыс. 366), выздоровели 4 тыс. 503 человека (всего 22 млн 259 тыс. 078).

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