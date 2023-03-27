УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 14:03

В Свердловской области выявлено 119 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 119 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 28 апреля 2023 года федеральный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 589 тыс. 862 человека.

Также за сутки в области не зарегистрировано летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 941. За сутки из больниц выписано 124 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 576 тыс. 455 человек.

В России за минувшие сутки было выявлено 6 тыс. 548 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 22 млн 839 тыс. 878 человек. За сутки зафиксирован 31 летальный случай (всего 398 тыс. 239), выздоровели 7 тыс. 775 человек (всего 22 млн 236 тыс. 983).

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
27.03.2023 В Свердловской области выявлено 159 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 159 новых случаев заражения ...

20.03.2023 В Свердловской области выявлено 230 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 230 новых случаев заражения ...

20.02.2023 В Свердловской области выявлено 437 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 437 новых случаев заражения ...

13.02.2023 В Свердловской области выявлено 399 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 399 новых случаев заражения ...

20.01.2023 В Свердловской области выявлено 185 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 185 новых случаев заражения ...

Популярные новости
07.04.2023В ТЦ «Европа» в Екатеринбурге откроется фотовыставка Every woman is a queen. Vol.131.03.2023Депутаты гордумы Екатеринбурга обсудили перспективы строительства образовательных учреждений в Академическом районе07.04.2023Книга «Занимательная история предпринимательства на Урале» была представлена в креативном кластере «Домна»07.04.2023Ведущий застройщик Академического района Екатеринбурга организовал экскурсию для школьников в Музей энергетики Урала31.03.2023Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала начали обновлять изоляцию на пяти ключевых центрах питания в Челябинской области
Архив новостей
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18