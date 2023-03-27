В Свердловской области выявлено 119 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 119 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 28 апреля 2023 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 589 тыс. 862 человека.



Также за сутки в области не зарегистрировано летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 941. За сутки из больниц выписано 124 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 576 тыс. 455 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 6 тыс. 548 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 22 млн 839 тыс. 878 человек. За сутки зафиксирован 31 летальный случай (всего 398 тыс. 239), выздоровели 7 тыс. 775 человек (всего 22 млн 236 тыс. 983).