В Свердловской области выявлен 121 новый случай заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрирован 121 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 24 апреля 2023 года федеральный оперштаб.
Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 589 тыс. 366 человек.
Также за сутки в области не зарегистрировано летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 941. За сутки из больниц выписан 91 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 575 тыс. 930 человек.
В России за минувшие сутки было выявлено 5 тыс. 458 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 22 млн 815 тыс. 722 человека. За сутки зафиксировано 34 летальных случая (всего 398 тыс. 107), выздоровели 4 тыс. 917 человек (всего 22 млн 207 тыс. 016).
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