В Свердловской области выявлено 125 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 125 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 25 апреля 2023 года федеральный оперштаб.
Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 589 тыс. 491 человек.
Также за сутки в области не зарегистрировано летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 941. За сутки из больниц выписано 59 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 575 тыс. 989 человек.
В России за минувшие сутки было выявлено 5 тыс. 093 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 22 млн 820 тыс. 815 человек. За сутки зафиксировано 35 летальных случаев (всего 398 тыс. 142), выздоровели 7 тыс. 397 человек (всего 22 млн 214 тыс. 413).
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