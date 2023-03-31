В Свердловской области выявлено 142 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 142 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 6 апреля 2023 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 587 тыс. 330 человек.



Также за сутки в области не зарегистрировано летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 941. За сутки из больниц выписано 165 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 573 тыс. 619 человек.



В России за минувшие сутки был выявлен 9 тыс. 371 новый случай COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 22 млн 689 тыс. 110 человек. За сутки зафиксировано 39 летальных случаев (всего 397 тыс. 459), выздоровели 10 тыс. 879 человек (всего 22 млн 060 тыс. 308).