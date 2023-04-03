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Вчера, 13:44

В Свердловской области выявлено 107 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 107 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 11 апреля 2023 года федеральный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 587 тыс. 918 человек.

Также за сутки в области не зарегистрировано летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 941. За сутки из больниц выписано 74 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 574 тыс. 243 человека.

В России за минувшие сутки было выявлено 5 тыс. 932 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 22 млн 727 тыс. 542 человека. За сутки зафиксировано 38 летальных случаев (всего 397 тыс. 642), выздоровели 9 тыс. 772 человека (всего 22 млн 105 тыс. 009).

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