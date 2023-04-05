В Свердловской области выявлено 105 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 105 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 10 апреля 2023 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 587 тыс. 811 человек.



Также за сутки в области не зарегистрировано летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 941. За сутки из больниц выписан 61 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 574 тыс. 169 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 6 тыс. 622 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 22 млн 721 тыс. 610 человек. За сутки зафиксировано 34 летальных случая (всего 397 тыс. 604), выздоровел 6 тыс. 981 человек (всего 22 млн 095 тыс. 237).