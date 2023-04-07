В Свердловской области выявлено 106 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 106 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 13 апреля 2023 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 588 тыс. 126 человек.



Также за сутки в области не зарегистрировано летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 941. За сутки из больниц выписано 130 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 574 тыс. 494 человека.



В России за минувшие сутки было выявлено 7 тыс. 892 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 22 млн 742 тыс. 716 человек. За сутки зафиксировано 37 летальных случаев (всего 397 тыс. 718), выздоровели 9 тыс. 818 человек (всего 22 млн 125 тыс. 977).