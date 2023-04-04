В Свердловской области выявлен 101 новый случай заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрирован 101 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 17 апреля 2023 года федеральный оперштаб.
Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 588 тыс. 541 человек.
Также за сутки в области не зарегистрировано летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 941. За сутки из больниц выписано 124 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 575 тыс. 094 человека.
В России за минувшие сутки было выявлено 5 тыс. 789 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 22 млн 771 тыс. 126 человек. За сутки зафиксировано 36 летальных случаев (всего 397 тыс. 864), выздоровели 5 тыс. 944 человека (всего 22 млн 157 тыс. 098).
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