В Свердловской области выявлено 123 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 123 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 21 апреля 2023 года федеральный оперштаб.
Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 588 тыс. 999 человек.
Также за сутки в области не зарегистрировано летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 941. За сутки из больниц выписано 133 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 575 тыс. 592 человека.
В России за минувшие сутки было выявлено 7 тыс. 116 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 22 млн 796 тыс. 845 человек. За сутки зафиксировано 33 летальных случая (всего 398 тыс. 007), выздоровели 7 тыс. 409 человек (всего 22 млн 189 тыс. 176).
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