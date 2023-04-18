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В Свердловской области выявлено 116 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 116 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 20 апреля 2023 года федеральный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 588 тыс. 876 человек.

Также за сутки в области не зарегистрировано летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 941. За сутки из больниц выписан 141 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 575 тыс. 459 человек.

В России за минувшие сутки был выявлен 7 тыс. 041 новый случай COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 22 млн 789 тыс. 729 человек. За сутки зафиксировано 35 летальных случаев (всего 397 тыс. 974), выздоровели 7 тыс. 752 человека (всего 22 млн 181 тыс. 767).

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