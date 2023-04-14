В Свердловской области выявлено 108 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 108 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 18 апреля 2023 года федеральный оперштаб.
Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 588 тыс. 649 человек.
Также за сутки в области не зарегистрировано летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 941. За сутки из больниц выписано 105 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 575 тыс. 199 человек.
В России за минувшие сутки было выявлено 5 тыс. 257 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 22 млн 776 тыс. 383 человека. За сутки зафиксировано 37 летальных случаев (всего 397 тыс. 901), выздоровели 8 тыс. 416 человек (всего 22 млн 165 тыс. 514).
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