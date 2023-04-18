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В Свердловской области выявлено 111 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 111 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 19 апреля 2023 года федеральный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 588 тыс. 760 человек.

Также за сутки в области не зарегистрировано летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 941. За сутки из больниц выписано 119 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 575 тыс. 318 человек.

В России за минувшие сутки было выявлено 6 тыс. 305 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 22 млн 782 тыс. 688 человек. За сутки зафиксировано 38 летальных случаев (всего 397 тыс. 939), выздоровел 8 тыс. 501 человек (всего 22 млн 174 тыс. 015).

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