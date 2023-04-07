В Свердловской области выявлено 107 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 107 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 14 апреля 2023 года федеральный оперштаб.
Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 588 тыс. 233 человека.
Также за сутки в области не зарегистрировано летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 941. За сутки из больниц выписано 115 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 574 тыс. 609 человек.
В России за минувшие сутки было выявлено 8 тыс. 082 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 22 млн 750 тыс. 798 человек. За сутки зафиксировано 35 летальных случаев (всего 397 тыс. 753), выздоровели 9 тыс. 605 человек (всего 22 млн 135 тыс. 582).
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