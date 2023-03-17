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В Свердловской области выявлено 224 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 224 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 24 марта 2023 года федеральный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 585 тыс. 332 человека.

Также за сутки в области не зарегистрировано летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 941. За сутки из больниц выписано 342 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 571 тыс. 108 человек.

В России за минувшие сутки было выявлено 12 тыс. 493 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 22 млн 562 тыс. 888 человек. За сутки зафиксировано 35 летальных случаев (всего 397 тыс. 009), выздоровели 13 тыс. 443 человека (всего 21 млн 915 тыс. 850).

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