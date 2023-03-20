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В Свердловской области выявлено 159 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 159 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 27 марта 2023 года федеральный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 585 тыс. 872 человека.

Также за сутки в области не зарегистрировано летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 941. За сутки из больниц выписано 174 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 571 тыс. 852 человека.

В России за минувшие сутки было выявлено 8 тыс. 989 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 22 млн 595 тыс. 199 человек. За сутки зафиксирован 31 летальный случай (всего 397 тыс. 109), выздоровели 8 тыс. 160 человек (всего 21 млн 946 тыс. 453).

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