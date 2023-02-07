В Свердловской области выявлено 383 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 383 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 9 февраля 2023 года федеральный оперштаб.
Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 571 тыс. 928 человек.
Также за сутки в области зарегистрирован один летальный случай от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 926. За сутки из больниц выписано 485 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 556 тыс. 562 человека.
В России за минувшие сутки был выявлен 12 тыс. 301 новый случай COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 22 млн 035 тыс. 133 человека. За сутки зафиксирован 41 летальный случай (всего 395 тыс. 447), выздоровели 8 тыс. 685 человек (всего 21 млн 410 тыс. 128).
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