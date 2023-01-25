В Свердловской области выявлен 371 новый случай заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрирован 371 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 7 февраля 2023 года федеральный оперштаб.
Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 571 тыс. 165 человек.
Также за сутки в области зарегистрирован один летальный случай от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 925. За сутки из больниц выписано 236 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 555 тыс. 683 человека.
В России за минувшие сутки было выявлено 7 тыс. 615 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 22 млн 012 тыс. 443 человека. За сутки зафиксировано 43 летальных случая (всего 395 тыс. 362), выздоровели 8 тыс. 455 человек (всего 21 млн 393 тыс. 339).
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