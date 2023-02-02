В Свердловской области выявлено 370 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 370 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 6 февраля 2023 года федеральный оперштаб.
Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 570 тыс. 794 человека.
Также за сутки в области зарегистрирован один летальный случай от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 924. За сутки из больниц выписано 117 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 555 тыс. 447 человек.
В России за минувшие сутки было выявлено 8 тыс. 084 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 22 млн 004 тыс. 828 человек. За сутки зафиксировано 40 летальных случаев (всего 395 тыс. 319), выздоровели 5 тыс. 010 человек (всего 21 млн 384 тыс. 884).
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