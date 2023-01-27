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В Свердловской области выявлено 322 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 322 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 1 февраля 2023 года федеральный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 569 тыс. 035 человек.

Также за сутки в области зарегистрирован один летальный случай от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 920. За сутки из больниц выписано 268 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 554 тыс. 328 человек.

В России за минувшие сутки было выявлено 8 тыс. 504 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 21 млн 958 тыс. 696 человек. За сутки зафиксирован 41 летальный случай (всего 395 тыс. 108), выздоровели 6 тыс. 729 человек (всего 21 млн 356 тыс. 008).

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