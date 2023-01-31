В Свердловской области выявлено 343 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 343 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 3 февраля 2023 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 569 тыс. 707 человек.



Также за сутки в области не зарегистрировано летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 921. За сутки из больниц выписано 246 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 554 тыс. 928 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 9 тыс. 670 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 21 млн 977 тыс. 653 человека. За сутки зафиксировано 46 летальных случаев (всего 395 тыс. 194), выздоровели 6 тыс. 311 человек (всего 21 млн 368 тыс. 340).