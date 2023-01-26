В Свердловской области выявлено 293 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 293 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 31 января 2023 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 568 тыс. 713 человек.



Также за сутки в области зарегистрировано два летальных случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 919. За сутки из больниц выписано 197 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 554 тыс. 060 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 5 тыс. 792 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 21 млн 950 тыс. 192 человека. За сутки зафиксировано 45 летальных случаев (всего 395 тыс. 067), выздоровели 6 тыс. 102 человека (всего 21 млн 349 тыс. 279).