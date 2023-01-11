В Свердловской области выявлено 192 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 192 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 16 января 2023 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 565 тыс. 638 человек.



Также за сутки в области не зарегистрировано ни одного летального случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 910. За сутки из больниц выписано 159 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 551 тыс. 748 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 4 тыс. 289 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 21 млн 860 тыс. 902 человека. За сутки зафиксировано 40 летальных случаев (всего 394 тыс. 438), выздоровели 3 тыс. 466 человек (всего 21 млн 278 тыс. 106).