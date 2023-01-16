В Свердловской области выявлено 183 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 183 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 19 января 2023 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 566 тыс. 196 человек.



Также за сутки в области не зарегистрировано ни одного летального случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 913. За сутки из больниц выписано 343 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 552 тыс. 530 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 5 тыс. 914 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 21 млн 876 тыс. 336 человек. За сутки зафиксировано 40 летальных случаев (всего 394 тыс. 569), выздоровели 5 тыс. 154 человека (всего 21 млн 293 тыс. 221).