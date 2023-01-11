В Свердловской области выявлено 185 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 185 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 20 января 2023 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 566 тыс. 381 человек.



Также за сутки в области не зарегистрировано ни одного летального случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 913. За сутки из больниц выписано 142 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 552 тыс. 672 человека.



В России за минувшие сутки было выявлено 6 тыс. 078 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 21 млн 882 тыс. 414 человек. За сутки зафиксирован 41 летальный случай (всего 394 тыс. 610), выздоровели 4 тыс. 698 человек (всего 21 млн 297 тыс. 919).