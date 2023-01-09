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09.01.2023

В Свердловской области выявлено 80 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 80 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 9 января 2023 года федеральный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 564 тыс. 265 человек.

Также за сутки в области не зарегистрировано ни одного летального случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 908. За сутки из больниц выписано 65 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 550 тыс. 258 человек.

В России за минувшие сутки было выявлено 2 тыс. 754 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 21 млн 829 тыс. 736 человек. За сутки зафиксирован 41 летальный случай (всего 394 тыс. 121), выздоровели 2 тыс. 990 человек (всего 21 млн 248 тыс. 549).

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