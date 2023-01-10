В Свердловской области выявлено 103 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 103 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 10 января 2023 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 564 тыс. 368 человек.



Также за сутки в области не зарегистрировано ни одного летального случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 908. За сутки из больниц выписано 189 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 550 тыс. 447 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 3 тыс. 032 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 21 млн 832 тыс. 768 человек. За сутки зафиксировано 47 летальных случаев (всего 394 тыс. 168), выздоровели 5 тыс. 062 человека (всего 21 млн 253 тыс. 611).