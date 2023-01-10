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В Свердловской области выявлено 165 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 165 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 11 января 2023 года федеральный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 564 тыс. 533 человека.

Также за сутки в области не зарегистрировано ни одного летального случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 908. За сутки из больниц выписано 338 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 550 тыс. 785 человек.

В России за минувшие сутки был выявлен 4 тыс. 201 новый случай COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 21 млн 836 тыс. 969 человек. За сутки зафиксировано 46 летальных случаев (всего 394 тыс. 214), выздоровели 5 тыс. 122 человека (всего 21 млн 258 тыс. 733).

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