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В Свердловской области выявлен 181 новый случай заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрирован 181 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 25 января 2023 года федеральный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 567 тыс. 267 человек.

Также за сутки в области не зарегистрировано ни одного летального случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 915. За сутки из больниц выписано 174 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 553 тыс. 255 человек.

В России за минувшие сутки было выявлено 6 тыс. 442 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 21 млн 910 тыс. 020 человек. За сутки зафиксировано 44 летальных случая (всего 394 тыс. 821), выздоровели 5 тыс. 542 человека (всего 21 млн 321 тыс. 174).

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