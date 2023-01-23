В Свердловской области выявлен 181 новый случай заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрирован 181 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 25 января 2023 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 567 тыс. 267 человек.



Также за сутки в области не зарегистрировано ни одного летального случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 915. За сутки из больниц выписано 174 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 553 тыс. 255 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 6 тыс. 442 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 21 млн 910 тыс. 020 человек. За сутки зафиксировано 44 летальных случая (всего 394 тыс. 821), выздоровели 5 тыс. 542 человека (всего 21 млн 321 тыс. 174).