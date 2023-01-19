В Свердловской области выявлено 178 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 178 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 24 января 2023 года федеральный оперштаб.
Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 567 тыс. 086 человек.
Также за сутки в области не зарегистрировано ни одного летального случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 915. За сутки из больниц выписано 104 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровел 553 тыс. 081 человек.
В России за минувшие сутки было выявлено 4 тыс. 702 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 21 млн 903 тыс. 578 человек. За сутки зафиксировано 42 летальных случая (всего 394 тыс. 777), выздоровели 5 тыс. 466 человек (всего 21 млн 315 тыс. 632).
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